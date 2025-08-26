Max получит функции электронного документооборота для бизнеса

Министерство цифрового развития России направило официальные рекомендации ряду крупнейших компаний страны с требованием провести интеграцию их внутренних систем с чат-ботом в национальном мессенджере Max.

Согласно письму, с которым ознакомились«Ведомости», в список вошли «Авито», Wildberries, Ozon, «Ростелеком», «Почта России», «Аэрофлот», МТС, «Билайн», «Мегафон», hh.ru, РЖД, «СберСтрахование», «Альфастрахование», «Инвитро» и другие ключевые игроки рынка.

Целью интеграции является создание единого цифрового пространства, где пользователи смогут подписывать юридически значимые документы с помощью «Госключа» и предоставлять компаниям доступ к своим данным с «Госуслуг».

Как пояснил представитель Минцифры, завершённая интеграция с инфосистемой электронного правительства позволяет передавать в Max «цифровой профиль физического лица». Это означает, что клиенты смогут безопасно делиться с компаниями своими паспортными данными, информацией о возрасте и других реквизитах, что сократит время оформления заказов и минимизирует ошибки. Процесс подписания документов будет происходить в «Госключе», но переход из мессенджера будет бесшовным.

В ведомстве подчёркивают, что все данные пользователей остаются под надёжной защитой, а согласие на обработку можно отозвать в любой момент.