Маврикийские власти задержали шестилетнего мальчика с наркотиками

В международном аэропорту Маврикия задержана группа из восьми британцев, включая мать шестилетнего мальчика, при попытке ввезти 161 кг каннабиса, сообщает РЕН ТВ .

Самый неожиданный «груз» обнаружили в детской сумке — 14 кг запрещённых веществ. Общая стоимость контрабанды превысила 2,2 миллиона долларов.

Ребёнок, чьё фото с плюшевым рюкзаком обошло мировые СМИ, не подозревал о содержимом своей поклажи. После допросов его передали прибывшему из Великобритании биологическому отцу. «Использование детей в наркоторговле — новая низость организованной преступности», — заявили в местном департаменте таможни.

Среди изъятого — 11 маячков Apple AirTag, подтверждающих работу транснациональной сети. Основной груз (17 кг) везла 34-летняя мать мальчика.

Все задержанные, кроме ребёнка, остаются под стражей с перспективой до 30 лет тюрьмы по местным законам.