Маугли из Подольска, воспитанный собакой, получил 2 образования в колледже

Мальчик из Подольска Витя Козловцев, которого до шести лет воспитывала собака, с помощью приемной семьи смог выучиться на две профессии в специализированном колледже, сообщает kp.ru .

Мальчика-маугли нашли в подольской квартире с помощью неравнодушной медсестры. Она разбирала карточки детей и удивилась, почему медкарта давно не обновлялась. Она пришла по указанному адресу, но ей не открыли, тогда женщина обратилась в полицию.

Силовики взломали дверь и нашли в комнате собаку и голого лохматого мальчика, который не разговаривал, но издавал похожие на лай звуки.

Вторая семья

Ребенка отправили в больницу. Выяснилось, что его мать пила и сыном не интересовалась, заперла его с собакой и иногда приходила с миской еды. Отец малыша, несмотря на то, что жил в том же подъезде и платил алименты, ни разу не поинтересовался, как живет сын.

В больнице мальчика с трудом научили держать ложку, обычно он ел руками или просто лакал языком.

Усыновить необычного ребенка попросили семью Гореловых. Они давно занималась беспризорниками и ребятами из детских домов. В их семье воспитывали несколько приемных детей.

«Мне позвонили, сказали, что есть ребенок-маугли. Я сначала не поняла, о чем речь. Какой Маугли? У нас вроде джунглей нет. Мне обрисовали картину. После этого я спросила: „А он кусается? В доме много детей, я беспокоилась. Сказали, что не кусается. Тогда мы вынесли этот вопрос на обсуждение всей семьи, дети были не против“, — рассказала Лилит Горелова.

Она уточнила, что первым слово мальчика было «бондюэль», скорее всего он запомнил его из рекламы по телевизору. Социальных навыков у него не было, он ходил в туалет, как собачка, а если ему что-то не нравилось, то писал обидчику на постель, прикрывая все одеялом.

Так как подобные дети редки, то у семьи не было возможности почитать труды исследователей на эту тему. Они старались общаться с мальчиком как с обычным маленьким ребенком. Объясняли ему все, учили чистить зубы, есть, одеваться, общаться и т. д.

Учеба маугли

К тому же вокруг маугли находилось много детей и каждый хотел научить его чему-то, поэтому ребенок сравнительно быстро освоился.

Сегодня бывшему маугли 25 лет. Мужчина живет в реабилитационном центре для взрослых во Владимирской области. Это учреждение открыла семья Гореловых.

Его приемная мама отметила, что Виктору поставили псевдоаутизм. Сейчас он мыслит как 10-летний ребенок. Когда ему исполнилось 18 лет, то семья оформила пожизненную опеку из-за недееспособности. Жить один он не сможет.

Тем не менее он выучился. Сначала ходил в церковную школу, научился читать и писать. А в спецколледже получил профессии портного и садовника. К тому же у него хорошо получается танцевать.