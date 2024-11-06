Матвиенко пошутила над замом Мурашко, которого зовут Владимир Зеленский

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пошутила над первым замглавы Минздрава, которого зовут Владимир Зеленский. Она сказала, что заместителю министра «с фамилией не очень повезло».

6 ноября на «правительственном часе» присутствовал министр здравоохранения России Михаил Мурашко и его первый заместитель Владимир Зеленский. Валентина Матвиенко стала поименно объявлять их и остановилась на личности замглавы ведомства, который является почти полным тезкой украинского президента Владимира Зеленского.

«Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», — сказала спикер верхней палаты российского парламента.

В ответ на это сам Владимир Зеленский и некоторые собравшиеся рассмеялись.