Матвиенко: около 70% мер поддержки граждан работают в цифровом формате

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что около 70% мер поддержки граждан в России переведены в цифру.

«Уже около 70% мер поддержки граждан переведены в цифровой формат. Это очень удобно для граждан и поддерживает инновационный характер нынешней социальной политики», — сказала в ходе пленарном заседании VI Форума социальных инноваций регионов.

Она добавила, что на равне с этим развиваются меры поддержки студенческих семей. По словам Матвиенко, это важный тренд для снижения возраста рождения первого ребенка.