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Матвиенко: Белоусову не потребуется много времени, чтобы вникнуть в ситуацию

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко считает, что Андрей Белоусов быстро сможет разобраться в ситуации после вступления в новую должность, сообщает пресс-служба Совета Федерации РФ.

По словам Матвиенко, на всех постах Белоусов добивался результатов, он умеет стратегически мыслить. В течение многих лет Совфед активно взаимодействовал с ним.

На заседании Комитета СФ по обороне и безопасности отметили, что Белоусов занимал должности министра экономического развития, помощника президента России, первого заместителя председателя правительства РФ. Белоусов большую часть жизни проработал на государственной службе, занимался в том или ином виде вопросами экономики.

В заседании приняли участие сенаторы РФ и полномочный представитель президента РФ в верхней палате парламента Артур Муравьев.

Кандидат на должность министра обороны России Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что видит необходимость в решении вопросов с медицинским обслуживанием и выплатами участникам СВО.