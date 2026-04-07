Матвеева: родители опасаются снижения критического мышления детей из-за ИИ

Работа подрастающего поколения с использованием технологий искусственного интеллекта — важный момент. По словам Матвеевой, нужно обсудить риски, связанные с сохранением когнитивных способностей детей. Согласно опросам, родители высказывают опасения на этот счет.

«Треть родителей опасаются снижения критического мышления из-за использования нейросетей. Мне кажется, это один из важных вызовов, который можно и нужно обсуждать, в том числе и на этой площадке», — сказала Матвеева на 16-м Российском форуме управления интернетом.

Она отметила, что сохранение когнитивного суверенитета — важный вопрос, которому нужно уделять внимание.

