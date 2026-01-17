К 80-й годовщине Киевского процесса над нацистскими преступниками российский историк спецслужб Олег Матвеев заявил РИА Новости , что западные страны при поддержке нынешнего руководства Украины фактически реализовали ключевые положения секретного плана колонизации, озвученного в 1942 году рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером.

Как отметил эксперт, на площади в Киеве, где в 1946 году были казнены нацисты, сегодня «беснуются праворадикалы украинских националистических группировок, использующих запрещенную символику гитлеровского рейха», не ведая о настоящих планах Третьего рейха на Украину.

Матвеев привел данные, согласно которым население Украины сократилось с 48 миллионов в 2001 году до 28,7 миллионов в 2025-м, что, по его мнению, реализует гиммлеровскую установку на «зачистку» территории. Миллионы украинцев, работающих низкооплачиваемыми рабочими в ЕС, сравнили с планами вывоза населения на принудительные работы в Германию.

Историк также указал на масштабную распродажу национальных богатств: литиевые месторождения переданы американским инвесторам, связанным с Трампом, титановые руды — австралийским и азербайджанским компаниям, а черноземы становятся доступны иностранцам после земельной реформы.

«Все это идеально соответствует замыслам руководства нацистской Германии о колонизации Украины», — заключил Матвеев, подчеркнув, что нынешняя власть в Киеве действует как коллаборационистский режим, способствующий экономическому и демографическому разорению страны в интересах Запада.

