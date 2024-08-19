Матрасы от фабрики в округе Шатура отправили пострадавшим в Курскую область

Пострадавшим в Курскую область отправили матрасы фабрики «Sonberry» в округе Шатура. Руководитель фабрики Николай Конорев родом из тех мест, поэтому не смог остаться равнодушным и решил помочь землякам. Он связался с руководством Обоянского округа Курской области, чтобы узнать, чем может быть полезен. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шатуры.

«Там такое положение тяжелое, 121 тыс. уже эвакуирована, из них 1000 человек попали в Обоянский район, откуда я родом. Поэтому мы туда позвонили, обратились, я два раза разговаривал с главой Обоянского округа, очень ждут. Все есть там, но все такое потрепанное, уставшее», — сказал предприниматель Николай Конорев.

В пункт временного размещения людям доставят 99 матрасов и оснований для них, а также 40 подушек. Следующим рейсом вместе с матрасами планируют отправить постельное белье.

Также предприниматели Коноревы оказывают помощь бойцам специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.