Матершинников в школах Екатеринбурга хотят поставить на учет

Волонтеров и психологов подключили к борьбе с матом в школах Екатеринбурга

В Екатеринбурге к профилактике нецензурной лексики в школах присоединились добровольцы и специалисты-психологи. Для учащихся, использующих бранные слова, предусмотрены меры дисциплинарного воздействия и возможность внесения в специальный регистр, сообщает «Подъем» .

В настоящее время проект начали реализовывать в школе искусств № 14 и средней школе № 28. В его рамках будут проводиться специальные воспитательные занятия, а в помещениях учебных заведений размещены плакаты, пропагандирующие культуру речи.

Директор школы № 28 Николай Роспономарев пояснил, что данное предложение исходило от родительского комитета и было одобрено руководством образовательных учреждений.

По словам директора, на начальном этапе в программу вовлечены отдельные классы из каждой возрастной группы — те, где отмечались наиболее частые случаи данного отклонения в поведении. Первые итоги ожидаются к осени.

Роспономарев также отметил, что ответственность за использование нецензурной брани никто не отменял. Сначала детям будут делать замечание и проводить профилактические беседы. Но если это не приведет к результатам, то будет объявлен выговор. В дальнейшем нарушителей хотят вносить в специальный реестр.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.