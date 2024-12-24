Матерям бойцов СВО подарили встречу с сыновьями на премии «Мы рядом»

В Подмосковье во время торжественной церемонии вручения премии «Мы рядом. Добрые дела» двум матерям бойцов СВО сделали трогательный сюрприз. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил на сцену их сыновей.

«Выходите, сюрприз наш дорогой! Наша гордость!» — заявил глава региона.

Женщины даже не подозревали, что их ждет такой трогательный подарок. Матери со слезами на глазах смогли обнять сыновей после долгой разлуки.

Церемония награждения премии «Мы рядом. Добрые дела» проходит в Подмосковье в 12-й раз. Награды из рук губернатора получают спасатели, волонтеры, инженеры, все те, кто приближает победу в СВО и помогает людям.