Материалы о жизни сирот и приемном родительстве появятся с 10 ноября в ОК

Социальная сеть «Одноклассники» запустила просветительский проект ко Всемирному дню сирот, который отмечается 10 ноября. В рамках инициативы пользователи смогут узнать о жизни детей-сирот, опекунстве и приемном родительстве в старшем возрасте, сообщает пресс-служба ОК.

С 10 ноября в группах "Одноклассников" появятся специальные публикации от благотворительной организации «Детские деревни SOS», фонда «Измени одну жизнь» и портала «Усыновите.ру». Материалы будут посвящены проблемам социального сиротства, опекунству и поддержке приемных семей.

Организация «Детские деревни SOS» расскажет о причинах социального сиротства, способах его преодоления и поделится реальными историями помощи семьям в кризисе. В частности, будет опубликована история женщины, которой удалось вернуть дочь из интерната при поддержке специалистов.

Фонд «Измени одну жизнь» представит интервью с опекунами старшего возраста и расскажет, как представители старшего поколения могут поддержать детей-сирот и приемные семьи. Фонд также объяснит, как можно стать информационным волонтером или сделать пожертвование.

Портал «Усыновите.ру» подготовил серию публикаций о доступных способах поддержки детей-сирот, особенностях приемного родительства после 50 лет и навыках, необходимых для самостоятельной жизни. Все материалы будут оформлены в наглядном и доступном формате для широкой аудитории пользователей соцсети.

