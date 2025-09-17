Матери арестованного Аллаярова советовали сменить адвоката

Мать Дениса Аллаярова, руководителя свердловской редакции URA.RU , который уже четвертый месяц находится под стражей, в интервью порталу 66.RU, прервав период молчания, сообщила, что криминальный обозреватель издания Е1 Евгений Кошек советовал ей сменить адвоката.

По словам Натальи Аллаяровой, первое обращение Кошека произошло сразу после задержания Дениса 5 июня. Он выразил слова сочувствия в сообщении и предложил свою помощь, попросив держать его в курсе событий.

Второй контакт с журналистом состоялся в конце августа.

Мне на телефон пришло сообщение. Он (Кошек — ред.) спросил, как у меня дела, и написал, что у него есть информация о Денисе. Я попросила рассказать. «А вы знаете, что Денис сидит зря? Его руководство заставляло покупать сводки, и если он скажет об этом, его отпустят», — говорит мне. Ответила ему, что если бы это было так, он бы давно рассказал», — поделилась женщина.

Она выразила скептицизм относительно освобождения сына после признания, на что Кошек утверждал, что коллег Дениса, допрошенных по делу, отпустили именно благодаря их показаниям (что не соответствует действительности).

В ходе той же беседы Кошек предложил ей контакт адвоката — бывшего одногруппника следователя, ведущего дело Дениса, для консультации. Наталья отказалась от предложения, подчеркнув, что настойчивость Кошека вызвала у нее тревогу и ошеломление.

В комментарии 66.RU Кошек заявил, что не оказывал давления на Наталью Аллаярову, но объяснил ей, что в подобных делах освобождают после необходимых показаний.

«Она лишь просила совета, номер адвоката хорошего. Что я давал ей, он никакой не одногруппник следователя, как она утверждает. Она спрашивала, почему других отпустили, а Дениса нет. Я объяснял, что по таким делам отпускают обычно, только когда дают нужные показания. Я всего лишь хотел помочь человеку и стал крайним. Мне искренне жаль их семью, но я в этом деле никак не фигурирую ни в каком статусе», — рассказал он.