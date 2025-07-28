Математические группы откроют в детских садах Химок

С 1 сентября в детских садах Подмосковья начнут работать специальные математические группы для детей 5–7 лет. Такие группы заработают в 12 школах Химок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект реализуется в рамках программы «Предшкола» и направлен на углубленную подготовку дошкольников к первому классу. Воспитанников будут отбирать в группы по итогам входной диагностики в сентябре–октябре.

Специальные математические группы откроют в 12 школах городского округа Химки. Так, в Новых Химках в дошкольных отделениях «Аистенок» и «Умка» школы «Флагман» заработают шесть таких групп, а в детском саду Луневской школы — четыре группы.

Занятия будут проводиться по пособию Людмилы Петерсон «РАЗ — ступенька, ДВА — ступенька».

Методическое пособие разделено на два уровня — для старшей и подготовительной групп. Знания дошкольников будут проверять в течение всего учебного года.

Запланированы три этапа оценки знаний: входное тестирование осенью, промежуточные результаты в декабре и итоговая проверка в апреле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.