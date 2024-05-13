Мать сгоревшего заживо 11-летнего мальчика из Раменского добивается возобновления дела

Трагедия случилась 19 мая 2023 года, когда мальчик пошел гулять с другом. В семь часов вечера его матери Кристине позвонили и сказали, что мальчик сгорел в сарае. Возле места происшествия сидела девочка и плакала. Она рассказала, что сарай подожгли два подростка, а она выбежала на дорогу и начала звать на помощь.

Стало известно, что к Альберту с другом присоединились два подростка. Между ребятами произошел конфликт, тогда они заперли мальчика в сарае, закрыли дверь на засов и заколотили гвоздями.

Мать погибшего провела самостоятельное расследование и выяснила, что камеры зафиксировали, как один из подростков выбегает оттуда, где был пожар, останавливается на полпути и выбрасывает перчатки, забирает кепку и уходит. Однако подростки, которые были в тот вечер с Альбертом, свою вину не признают.

После всех экспертиз суд постановил, что нет признаков преступления и закрыл дело. Однако Кристина добилась повтрного рассмотрения уголовного дела, чтобы узнать причины смерти ребенка.