Мать сдала на права и родила: как живет семья убитой в Чапаевске девочки

Семья в Чапаевске перестала выходить на связь после суда над убийцей дочки

Самарский областной суд признал виновным в убийстве двухлетней Мирославы 34-летнего жителя Чапаевска Сергея Ващенко и приговорил его к пожизненному заключению. После этого родные жертвы перестали выходить на связь с журналистами, сообщает aif.ru .

По данным СМИ, семья пытается продолжать жить после трагедии. Мама девочки рассказывает в соцсетях о достижениях старших детей, сдала на права и родила еще одного ребенка.

11 августа 2024 года окровавленную малышку с пробитой головой, переломанными конечностями и порванной промежностью нашли в заброшенном доме неподалеку от участка ее семьи. На тот момент пострадавшая была еще жива, но врачам не удалось ее спасти.

Как выяснилось в ходе следствия, в тот день Ващенко зашел в гости к родным девочки пьяным с бутылкой в руках. Бабушка Светлана попросила его покинуть участок, а затем ребенок пропал. На суде мужчина признался в убийстве и изнасиловании.