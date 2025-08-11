Мать погибшего участника СВО подала в суд на Ларису Гузееву за клевету

Мать военнослужащего Никиты С., погибшего в ходе специальной военной операции, подала судебный иск против телеведущей Ларисы Гузеевой. Причиной стал конфликт в социальных сетях, где знаменитость публично обвинила женщину в обмане, пишет Mash .

Инцидент произошел в январе 2025 года, когда Гузеева опубликовала пост с жалобой на журналистов, якобы похитивших ее детские фотографии. В комментариях Виктория выразила поддержку и упомянула, что сама пережила подобную ситуацию — у ее сына были украдены награды и крупная сумма денег.

Телеведущая отреагировала резко, написав: «Я зашла на вашу страницу. Вы лжете». После этого подписчики Гузеевой начали массово атаковать женщину, обвиняя ее в связях с Центром информационно-психологических операций.

Как выяснилось, сын Виктории имеет необычную биографию. Никита С., уроженец Орска, 16 лет прожил в Швейцарии, но в 2014 году принял решение отправиться на Донбасс, где стал защитником самопровозглашенных республик под позывным Винни. В апреле 2022 года он погиб в боях за населенный пункт Попасная в Луганской Народной Республике.

Теперь мать Никиты С. подала иск против Гузеевой с требованием компенсации в размере 1 млрд рублей, а также публичных извинений. Для подтверждения своих претензий истица официально заверила скриншоты их переписки у швейцарского нотариуса, после чего перевела документы и направила их в российский суд.