Мать погибшего на СВО бойца добивается лишения его отца права на «гробовые»

В Новосибирске бросивший сына мужчина потребовал выплаты за его гибель на СВО

Жительница Новосибирска обратилась в Общероссийский народный фронт, чтобы добиться лишения отца своего погибшего на специальной военной операции (СВО) сына права на получение компенсационных выплат, пишет «Секрет фирмы» .

Мужчина давно ушел из семьи и никак не участвовал в жизни своего ребенка. Более того, он задолжал около 500 тыс. рублей по алиментам. Все эти годы мать воспитывала и обеспечивала мальчика сама.

Теперь, спустя долгое время, после гибели 24-летнего Никиты, который был пулеметчиком мотострелкового отделения, отец внезапно решил, что ему положена часть «гробовых» выплат.

Как рассказали в ОНФ, за 2 месяца до своей гибели в апреле 2024 года Никита пытался связаться с отцом, чтобы увидеться, но тот отказался общаться с ним.

Мать погибшего военнослужащего требует признать отца Никиты недостойным наследником и отстранить его от получения любых выплат, связанных с гибелью сына. В ОНФ ей помогли составить исковое заявление.