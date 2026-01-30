Мать погибшего бойца СВО отсудила 750 тысяч рублей за неоформленную могилу

Жительница Волгоградской области, потерявшая сына, героя СВО, награжденного орденом Мужества, добилась в суде выплаты в размере 750 тысяч рублей из-за неисполненных обязательств по установке мемориала на его могиле, об этом сообщает V1.RU .

Прокуратура, защищавшая ее интересы в суде, пояснила, что эта сумма включает в себя возврат предоплаты в 150 тысяч рублей и компенсацию морального ущерба.

По данным следствия, женщина заказала памятник у ИП Соболевской, представляющей ритуальное агентство «Черный тюльпан» в городе Михайловка, еще в сентябре 2024 года. Тогда же она внесла аванс в размере 150 тысяч рублей с условием, что работы завершатся к концу ноября.

«Однако до настоящего времени коммерсант не выполнила взятые на себя обязательства и не возвратила заявителю денежные средства», — заявили в прокуратуре.

Иск был подан в суд в октябре 2025 года, и после трех судебных заседаний Михайловский районный суд удовлетворил его, приняв решение заочно.

