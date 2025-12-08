Мать не может зарегистрировать младенца из-за загруженного МВД в Новой Москве

36-летняя жительница столицы стала мамой 3 октября, она все еще пытается зарегистрировать малыша по месту проживания в ТиНАО столицы, сообщает «Осторожно, Москва» .

7 октября родители новорожденного подали заявление на регистрацию по месту жительства, срок оказания услуги должен быть до 6 дней.

«Нас сразу предупредили, что МВД перегружен (параллельно в районе поменялся адрес) и сроки увеличены на 1 месяц. Но в итоге, уже декабрь, а регистрация не готова. Спасибо поликлинике, которая прикрепила нас без регистрации», — поделилась горожанка.

Из-за отсутствия регистрации у младенца семья не может получать пособия, молочную кухню, встать на учет в детский сад. По словам молодых родителей, сотрудники МВД не дают точного ответа по срокам готовности документа, а отделение ежедневно переполнено людьми, которые с вечера делают рукописные списки, чтобы попасть в «окно» на 50 человек, но в день сотрудник местного МВД может принять только 1/5 из этого списка.

Женщина добавила, что пыталась поменять регистрацию, когда еще была беременной, даже писала жалобу в Троицкий МВД. Через 2 месяца ее пригласили на прием, но из-за рождения ребенка, она не смогла прийти.

В итоге пришлось снова подавать на регистрацию и уже больше месяца горожанка живет без паспорта, так как при подаче заявления через Госуслуги документ забирают. И обратиться за разъяснениями не к кому.

