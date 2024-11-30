Мать избитого в Уфе кадета не может добиться возбуждения уголовного дела

В Башкортостане мать избитого в школе-интернате «Уфимский кадетский корпус» 16-летнего подростка шесть месяцев не может добиться возбуждения уголовного дела, сообщает «Инфо24» .

Она уточнила, что инцидент с ее ребенком произошел еще в мае. После избиения медики выявили у пациента сотрясение мозга, разрыв плечевого сустава, синяки и ссадины на голове и теле. Пострадавший пролежал в больнице около 10 дней, а затем посещал психолога, так как у него возникли проблемы с памятью.

По словам матери, кадета могли бить головой о стену, а также ногами. После избиения мальчика, возможно, бросили и заперли в кладовке.

Сразу после происшествия женщина написала заявление в полицию, но уже прошло полгода, а дело стоит на том же месте. Она даже не знает, было ли возбуждено уголовное дело из-за избиения.

Подросток поделился, что в интернате старшие ученики издеваются над младшими. Ребята могут распылять дезодорант возле лица и тут же зажигать его, избивать и закрывать жертв в туалете. Издевательства старшие кадеты записывают на видео и выкладывают в интернет.

Как добавила мать пострадавшего, руководители кадетского корпуса в курсе происходящего, но пытаются все скрыть. Кроме того, администрация училища просит пострадавших не обращаться в СМИ и контролирующие органы.