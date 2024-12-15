«МастЕРские Деда Мороза» заработали в Балашихе

Первая акция «Единой России» «МастЕРская Деда Мороза» прошла в на базе общественной приемной партии в ДК «Кучино». Вместе с детьми в изготовлении новогодних сувениров участвовали председатель Совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов, депутаты горсовета Балашихи Ульяна Кондрякова и Сергей Щукин, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сегодня у детей была возможность своими руками сделать новогодние игрушки. Мы находимся в преддверии самого светлого и любимого праздника. В это время не только дети, но и взрослые верят в чудеса. Я желаю, чтобы эти чудеса обязательно сбывались. С наступающим Новым годом!» — сказал Геннадий Попов.

Для детей подготовили праздничную фотозону и провели три мастер-класса. Ребята делали праздничные шапочки для новогодней ёлки, а также снежинки и елочные шары.

В декабре «МастЕРские Деда Мороза» будут работать в Подмосковье по инициативе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Дети в возрасте от 5 до 12 лет смогут создать своими руками елочные украшения и новогодние сувениры. Помогать ребятам будут волонтеры и партактив местных отделений вместе с депутатами, «Молодой Гвардией Единой России» и сторонниками. Так, 14 и 15 декабря «МастЕРские Деда Мороза» будут работать на базе местных общественных приемных в 53 муниципалитетах региона. С 21 декабря они откроют свои двери в холлах крупных торгово-развлекательных центров Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.