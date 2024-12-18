«Мастерская новых медиа» объявила набор на обучение в 2025 году

Стартовал набор на обучение в «Мастерскую новых медиа» — подать заявку и пройти первые этапы отбора на образовательную программу для медиатехнологов необходимо до 24 января на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф . Участниками очного обучения в Москве по каждому из направлений станут 75 сильнейших кандидатов, сообщила пресс-служба «Мастерской новых медиа».

На направление «Медиакоммуникации»ждутмедиаменеджеров, авторов пабликов и каналов, руководителей медиа и СМИ, блогеров, журналистов, медиааналитиков, ведущих иSMM-специалистов. На «Связи с общественностью»: руководителей и ведущих сотрудников пресс-служб, представителей коммуникационных агентств и аналитиков, экспертов, политтехнологов и маркетологов.

«Учебный процесс, который организован в Мастерской новых медиа — это очень хорошая практика, которая позволяет журналистам себя обновлять профессионально, адаптировать себя под новые изменяющиеся условия информационной среды», — отмечал на встрече с выпускниками программы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В программу заложен принцип авторских мастерских. Среди Мастеров и спикеров — медиаменеджеры, государственные деятели и журналисты Владимир Соловьев, Арам Габрелянов, Кристина Потупчик, Сергей Новиков, Мария Захарова, Дмитрий Пучков (Гоблин), Александр Цыпкин, Георгий Лобушкин, Иван Охлобыстин и пр.

«Приходите в Мастерскую новых медиа. Знаю, что попасть в нее сложно, достаточно сложный отбор, но это того стоит. Здесь нескучные лекции, читают их интересные люди. Многому научитесь», — сказал историк, писатель, медиаменеджер Сергей Минаев.

На обучении участники получат уникальные знания и навыки в области создания проектов в новых медиа, проведения информационных кампаний, формирования стратегии, антикризисных коммуникаций, производства и продвижения контента в digital. Образовательная программа позволяет учиться у лидеров в сфере медиа, PR и креативных индустрий, перенимать опыт у наставника из числа лидеров медиасферы, знакомиться с коллегами со всей страны, развивать навыки в медиакоммуникациях, системного и критического мышления, получать поддержку в развитии своих проектов и инициатив.

В сообществе Мастерской — 1130 медийщиков из России и других стран. Выпускники Мастерской новых медиа реализуют информационные кампании п медиапроекты, прокачивают свою экспертизу в продюсировании проектов и публичных выступлениях. Каждый четвертый выпускник программы получил карьерное продвижение.