Мастерицы Шатуры связали пинетки для новорожденных перинатального центра Коломны

В нашем мире доброта и забота о самых маленьких нуждаются в особом внимании и проявлении. В рамках благотворительной акции «Частичка добра» активные долголеты и получатели услуг отделения соцреабилитации в Рошале объединили свои усилия для поддержки новорожденных в Коломенском перинатальном центре. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С любовью и заботой мастерицы создали невероятно милые пинетки для новорожденных. Каждая из них вложила частичку своей души в процесс вязания, озаряя каждую петлю теплом и вниманием.

«Эти маленькие изделия не просто теплые аксессуары, но и символы заботы. Новорожденные, которые появились на свет раньше положенного срока, особенно нуждаются в теплых вещичках», — поблагодарила рукодельниц главврач Коломенского центра Татьяна Шаврак.

На днях рукодельницы отправились в Коломенский перинатальный центр, чтобы лично передать свои подарки. Главный врач Татьяна Шаврак тепло приняла инициативу и поблагодарила мастеров за их труд и внимание к новорожденным. Обсудив дальнейшие планы, они договорились о регулярном сотрудничестве, что стало важным шагом к созданию крепкой связи между двумя учреждениями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.