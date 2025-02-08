Мастера из Сергиева Посада участвуют в фестивале ледовой скульптуры на Байкале

С 15 февраля по 10 марта на острове Ольхон (крупнейший остров озера Байкал) проходит Olkhon Ice Fest 2025. Это одновременно и фестиваль, и скульптурный симпозиум для мастеров по художественной обработки льда. Среди участников — богородские резчики Пётр Зуб и Денис Афанасьев, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Особенностью Olkhon Ice Fest является то, что заготовки для ледовых фигур берутся из застывшей на берегах байкальской воды (так называемых «наплесков»). Задача мастеров — максимально задействовать природную составляющую при создании образа скульптуры.

В фестивале участвуют как мастера международного уровня, а также и студенты, только-только набирающие опыт. Пётр и Денис уже уверенно работают с древесиной, а скульптуры изо льда для них пока в новинку. Olkhon Ice Fest позволяет сделать шаг вперед в этом направлении. За каждым закрепляется наставник, к которому всегда можно обратиться за советом.

Некоторые специфические инструменты для работы со льдом ребятам предоставил другой богородский резчик — Владимир Алманов. Он же посодействовал в том, чтобы Петра и Дениса организаторы включили в состав участников.

«Им оплачивают перелёт, проживание, питание. Это, наверное, единственный проект в России, чтобы вот так поддерживали именно начинающих скульпторов. Лично я уже многого добился как мастер, и сейчас есть четкое понимание, что надо подтягивать молодых. Чтобы они росли, чтобы преемственная связь не прекращалась. И где могу, делаю свой вклад в развитие нашей молодежи», — отметил Владимир Алманов.

Итогом фестиваля станет выставка работ участников протяженностью один километр.

Olkhon Ice Fest проводится с 2020 года. В этом году проект получил грантовую поддержу Президентского фонда культурных инициатив.

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