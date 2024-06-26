Мастер спорта СССР по самбо и дзюдо провел зарядку для долголетов из Шатуры

В Шатурском парке имени Юрия Гагарина 26 июня состоялось праздничное мероприятие «Зарядка долголетов», которое провел мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Сергей Жуков. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Гости с удовольствием участвовали в мастер-классах и настольных играх, а также наслаждались концертной программой. Все участники были в прекрасном настроении, радостно провели время и получили заряд бодрости и положительных эмоций. Праздник оказался ярким и запоминающимся событием, способствующим поддержанию активного образа жизни и здоровья участников.

На празднике выступили артисты художественной самодеятельности городского округа Шатура — участники проекта Губернатора «Активное долголетие в Подмосковье».

Развлекательная программа, мастер-классы и концерт, безусловно, оставили у всех присутствующих яркие и незабываемые впечатления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.