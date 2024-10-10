Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в Серпуховском отделении «ЕР»

Серпуховский Центр объединения гражданских инициатив «Единые» совместно с «Молодой гвардией Единой России» и волонтерами-медиками из Серпуховского местного отделения имени Юлии Волковой Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» провели учебное мероприятие по обучению членов «Молодой гвардии» и Волонтеров первой помощи, которая безусловно может пригодиться как в обыденной жизни так и в случаи оказания помощи бойцам в зоне специальной военной операции.

После мастер-класса обучающиеся смогут применять на практике универсальный алгоритм оказания первой помощи, научатся оценивать состояние пострадавшего, также будут знать основные и простые в выполнении навыки первой помощи.

«Оказание первой помощи — это алгоритм действий, который можно выучить и применять на практике. Любой человек может оказаться в чрезвычайной ситуации, а знание и неравнодушие может спасти кому-то жизнь», — подчеркнул руководитель Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Моторин.

По завершении мероприятия все участники сдали свои фонарики в пункт приема гуманитарной помощи на базе Дворца молодежи. Полезный инвентарь будет отправлен в зону проведения СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.