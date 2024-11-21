Мастер-класс по оказанию медпомощи провели в кадетской школе-интернате Фрязина

Сотрудниками медблока кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина во Фрязине был проведен образовательный урок по оказанию первой помощи. Это мероприятие стало важным шагом в обучении кадетов основам безопасного поведения и способности реагировать в экстренных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Целью данного занятия было обучение студентов базовым знаниям и навыкам, необходимым для оказания первой помощи пострадавшим в различных ситуациях. В ходе занятия были рассмотрены основные принципы оказания помощи, а также детально разобран алгоритм действий, который необходимо соблюдать при оказании первой помощи.

Участники урока узнали, как правильно определить, находится ли человек в сознании и есть ли у него дыхание. Также была представлена информация о том, как правильно выполнять искусственную вентиляцию легких и проводить непрямой массаж сердца. Инструкторы показали, как уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение, что может быть критически важным в случае потери сознания.

Особое внимание на занятии уделили вопросам, связанным с переломами и кровотечениями. Были разобраны методы иммобилизации конечностей, а также способы остановки кровотечения. Все приемы и техники, о которых шла речь, были тщательно отработаны на практике, что позволило кадетам не только услышать, но и увидеть, и применить полученные знания на деле. Это обучение поможет им в будущем чувствовать себя увереннее в ситуациях, когда необходимо будет оказать первую помощь.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.