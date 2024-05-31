Массовый сбой произошел в работе поисковой системы Google

Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе поисковой системы Google. Большинство комментаторов не могут открыть ленту новостей, сообщается на сайте Downdetector .

66% пользователей отметили, что у них не работает веб-сайт, 31% пожаловался на сбои в работе поисковика и 3% — на проблемы с Google-картами.

Один из комментаторов написал, что поисковая система не выдает никаких результатов. Другой отметил, что сервер выдает ошибку.

Официально компания не комментировала проблемы в работе поисковой системы.