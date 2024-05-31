Массовый сбой произошел в мессенджере Telegram

В Telegram произошел массовый сбой. Пользователи Сети жалуются на проблемы с работой мессенджера, свидетельствуют данные сервиса Downradar .

Жалобы зафиксированы в нескольких регионах России. Чаще всего они поступали от жителей Москвы и Подмосковья (26%), Санкт-Петербурга (14%), Нижнего Новгорода (5%).

Также в списке регионов, где зафиксированы проблемы с Telegram, — Новосибирская и Самарская области, а также Республика Татарстан.