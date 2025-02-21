Массовый сбой: каков реальный сценарий восстания машин

На Весеннем фестивале в Китае робот-гуманоид H1 вместо ожидаемого танца атаковал женщину. Этот случай вызвал опасения по поводу развития технологий искусственного интеллекта и роботов. Эксперт в области ИИ Роман Душкин отметил, что робот был запрограммирован исключительно для танца и не имел заложенных сценариев агрессивного поведения, сообщает Общественное Телевидение России .

Во время выступления, на котором андроиды исполняли народный танец Янгэ, один из роботов внезапно бросился в толпу и сбил зрительницу. Сцена была заснята на видео и быстро распространилась в соцсетях. Со слов эксперта, произошедшее скорее всего является сбоем в программе, возможно, вызванным некорректной реакцией камер на элементы окружающей среды. Таким образом, движение робота, которое выглядело как атака, скорее всего, было ошибочным исполнением танцевального элемента.

На данный момент робототехника с ИИ еще не достигла уровня полностью самостоятельных действий. Их поведение строго регламентируется заранее прописанными программами. Однако, по словам Душкина, текущие разработки могут привести к изменению ситуации в будущем, что вызывает необходимость внедрения более строгих стандартов безопасности при использовании таких машин. Как автомобили могут представлять опасность из-за неправильного обращения с ними, так и роботы могут становиться угрозой, если за ними не будет установлен должный контроль.

Эксперт предупредил, что соблюдение требований безопасности имеет серьезное значение, а их нарушение может закончиться трагедией. Он упомянул, что восстание машин возможно, но не в том виде, как представляют фантасты. По его мнению, это скорее метафора, связанная с зависимостью человечества от техники, особенно в случае ее неисправности. Но сценарий, в котором машины организуются против человека, маловероятен.

«Когда мы окружим себя роботами-андроидами, которые будут делать все, <…> потом они начнут массово в негодность приходить и переставать работать, потому что инфраструктура не поддерживается — вот это будет восстание машин», — заключил Душкин.