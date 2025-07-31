Массовый гипноз: в Кемерове вошел в моду новый тип психотерапии

В Кемерове жители массово обращаются к телесным психологам, регрессологам и гипнологам: в моду вошел гипноз, который используют для очень разных целей — похудения, привлечения денег, любви и здоровья, выбора «правильного пути», сообщает Сiбдепо .

«Длительность терапевтической сессии — 1-1,5 часа. Это точечное решение вашего запроса. За это время мы находим истинный источник проблемы, ограничивающие убеждения и травмы, которые продуцируют лишний вес», — рассказал о своих услугах один из гипнологов.

Еще одна ниша — это коучинг и бизнес-консультации. Клиентам предлагают сессии для определения своих сильных сторон и профессионального пути. Такие психологи предлагают смесь разных методов — от так называемой психокоррекции до визуализации, обещая быстрые результаты.

Цены колеблются от 1500 рублей до бесконечности, иногда первую сессия или 20-30 минут могут предоставить бесплатно.