Массовые тренировочные эвакуации прошли в Солнечногорске

Единый день объектовых тренировок состоялся в городском округе Солнечногорск, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Учебную эвакуацию провели во всех образовательных учреждениях муниципалитета, учреждениях культуры, спорта, торгово-развлекательных комплексах, объектах здравоохранения и других объектах с массовым пребыванием людей.

"В рамках таких мероприятий жителей обучают практическим действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, способам спасения и эвакуации. Главная задача — отработать действия во время внештатных ситуаций до автоматизма", — отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Солнечногорск Дмитрий Нилов.

Подобные практические мероприятия провели в школе «Солнечная» в Смирновке, где по легенде учений на первом этаже произошло задымление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.