сегодня в 06:33

В Центральном музее ВВС состоялся Военно-исторический фестиваль имени Андрея Царева «Прорыв». Это масштабное мероприятие, посвященное славной памяти 209-го пехотного Богородского полка, погрузило гостей в атмосферу героического прошлого, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Центральным событием фестиваля стала захватывающая реконструкция одного из ключевых моментов Первой мировой войны — Брусиловского прорыва 1916 года. Зрители смогли в полной мере ощутить дух того времени, став свидетелями яркого и драматичного воссоздания исторических событий.

Фестиваль подарил незабываемые впечатления, позволив каждому прикоснуться к героическому прошлому нашей Родины и почувствовать себя частью великой истории.

Организатором этого значимого события выступил «Центр военной истории и культуры „Гвардия“». В фестивале приняли участие более двадцати военно-исторических клубов реконструкции, прибывших из Москвы, Йошкар-Олы, Казани, Санкт-Петербурга, Тывы и Нижнего Новгорода и других регионов России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.



«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.