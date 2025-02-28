Масштабный сбой произошел в работе банков и мессенджеров в РФ

Россияне фиксируют сбой в работе банковских приложений и мессенджеров. На неполадки жалуются жители разных регионов страны, сообщается на сайте Downdetector .

Пользователи заявили о проблемах с доступом к приложениям таких банков, как ВТБ, Модульбанк, «Банк «Санкт-Петербург»». Они не могут войти в личный кабинет или сделать онлайн-перевод.

Также зафиксирован сбой в работе WhatsApp*. У многих мессенджер не открывается. Тем, кому удалось запустить сервис, не приходят сообщения.

Жалуются пользователи и на проблемы в работе Telegram. У россиян он также не открывается.

Причины масштабного сбоя в российском сегменте интернета не уточняются.

* Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ.