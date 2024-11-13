Масштабный гражданско-патриотический диктант провели в Красногорске

В Красногорском областном филиале Президентской академии (РАНХиГС) более 100 студентов приняли участие во Всероссийском гражданско-патриотическом диктанте «Моя любовь, душа моя — Россия». Это мероприятие, проводимое уже третий год подряд, направлено на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники отвечали на вопросы из различных областей знаний: истории, религии, права, культурных традиций. В этом году особое внимание было уделено семейным ценностям и гражданской идентичности. Задания разработаны при поддержке учебно-методического совета по направлению «Государственное и муниципальное управление» Президентской академии и других вузов-партнеров.

Организаторами диктанта являются Президентская академия и Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА). Мероприятие проходит в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Участие в диктанте позволяет молодым людям проявить свои знания и понимание традиционных ценностей, а также способствует формированию гражданской идентичности. Это важный шаг на пути к осознанному и ответственному отношению к своей стране и ее культуре.

Диктант проводится в онлайн- и офлайн-форматах, что позволяет большему количеству людей принять в нём участие. Это отличная возможность проверить свои знания и узнать что-то новое о России.

Всероссийский гражданско-патриотический диктант — это не только проверка знаний, но и возможность почувствовать свою причастность к истории и культуре страны. Это шаг к пониманию того, что любовь к России — это не просто слова, а глубокое чувство, которое объединяет всех нас.

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