Масштабный экологический фестиваль «Люберецкий экобум» прошел в Люберцах

«Все желающие смогли сегодня сдать макулатуру и отслужившую свой век электронику. Экомарафон прошел в рамках федеральной экологической программы «Школа утилизации: электроника» фонда рационального природопользования, а также при поддержке регионального оператора «ЭкоЛайн», — отметил Владимир Волков.

Он также добавил, что подобные акции проходят в округе регулярно — весной и осенью.

«Люберцы стабильно держатся в лидерах. Только в прошлом году в рамках экологического марафона общими усилиями нам удалось собрать почти 35 т макулатуры и порядка 30 т лома», — сказал Владимир Волков.

Глава подчеркнул, что только сегодня на центральной площадке акции было собрано порядка 10 кубометров электроники и 7 т макулатуры.

Весенний «Люберецкий экобум» прошел в поддержку участников специальной военной операции.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.