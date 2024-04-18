Масштабный экологический фестиваль «Люберецкий экобум» прошел в Люберцах
Фото - © Сайт администрации г.о. Люберцы
Экологический фестиваль «Люберецкий экобум» прошел в четверг, 18 апреля, в Центральном парке Люберец, рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.
«Все желающие смогли сегодня сдать макулатуру и отслужившую свой век электронику. Экомарафон прошел в рамках федеральной экологической программы «Школа утилизации: электроника» фонда рационального природопользования, а также при поддержке регионального оператора «ЭкоЛайн», — отметил Владимир Волков.
Он также добавил, что подобные акции проходят в округе регулярно — весной и осенью.
«Люберцы стабильно держатся в лидерах. Только в прошлом году в рамках экологического марафона общими усилиями нам удалось собрать почти 35 т макулатуры и порядка 30 т лома», — сказал Владимир Волков.
Глава подчеркнул, что только сегодня на центральной площадке акции было собрано порядка 10 кубометров электроники и 7 т макулатуры.
Весенний «Люберецкий экобум» прошел в поддержку участников специальной военной операции.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.