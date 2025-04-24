Масштабные межведомственные учения прошли в Красногорске

В Красногорске прошли масштабные межведомственные учения, на которых представители различных министерств и управлений отрабатывали взаимодействие на примере сценария «Автобус». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На месте «аварии» свои действия отрабатывали: полиция и Госавтоинспекция, расчёты пожарных и спасателей, экипажи скорой медицинской помощи и врачи-реаниматологи. Участники тренировки отрабатывали своевременное прибытие на место ДТП, тушение возгорания транспортного средства, эвакуацию пострадавших, оказание первой помощи раненым и их транспортировку в медицинское учреждение.

Ярослав Александров, главный эксперт отдела гражданской обороны и предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций управления по безопасности администрации городского округа Красногорск, отметил, что тренировка отличается наличием сценария. В реальной ситуации сценария не будет, но учения позволяют всем участникам заранее знать, что делать.

Учение проходило не на одной локации. Условно пострадавших везли либо в детский центр Рошаля, либо в Красногорскую больницу № 1.

Это учение проводилось в Московской области впервые. В дальнейшем планируется сделать такие тренировки регулярными на базе разных ситуаций с ДТП. Возможно, в будущем в сценариях будут фигурировать поезда и другие средства передвижения.

Все службы, участвовавшие в учениях, показали высокую степень готовности и профессионализма при отработке необходимых навыков и выполнении нормативов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.