Масштабное благоустройство лесопарка в Щелково-7 затронет 35 га

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с жителями Щелково-7, чтобы обсудить предстоящее благоустройство лесопарка — большого зеленого массива площадью более 35 га рядом с озерами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для нас важно сохранить здесь природу, атмосферу и тишину, создав при этом новую точку притяжения», — отметил Андрей Булгаков.

Он также подчеркнул, что проект реализуется с учетом всех экологических норм, без вырубки здоровых деревьев и с максимальным сохранением естественного ландшафта. Территория останется лесом, а благоустройство будет направлено на то, чтобы сделать прогулки удобнее, безопаснее и комфортнее. Реализация пройдет в рамках народной программы партии «Единая Россия».

На встрече жители смогли задать свои вопросы главе округа и сотрудникам администрации. Так, стало известно, что в рамках проекта планируется устройство парковки на 120 мест, без вторжения в зеленую зону. Пешеходные маршруты будут сделаны из щепы, деревянных настилов и природных материалов. Асфальт появится только там, где это разрешено.

Проект предусматривает установку энергоэффективных фонарей и камер «Безопасного региона» — свет будет мягкий, направленный, не мешающий ночной фауне. Также в парке появится возможность проката лыжного оборудования — с такой инициативой выступили жители.

В новом пространстве будут экотропы, детские и спортивные площадки, места для отдыха и пикников, кинологическая площадка. Что также важно — в проект входит и благоустройство второго озера. На берегах появятся настилы, беседки и пляжная зона.

«Здесь не может быть и речи о бетоне и плитке. Данный проект подразумевает бережное отношение к природе, доступность и гармонию. Мы создаем пространство, где щелковцы смогут гулять, заниматься спортом, проводить время с детьми — сохраняя живой лес, его дыхание и красоту», — сказал Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.