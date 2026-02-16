Масленицу отпразднуют в центре «Журавушка» в Егорьевске 19 февраля

Традиционный праздник Масленицы пройдет 19 февраля в центре «Журавушка» в Егорьевске. Гостей ждут блины, народные гулянья и сжигание чучела, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Центр «Журавушка» в Егорьевске приглашает жителей и гостей города на празднование Масленицы 19 февраля. Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: г. Егорьевск, ул. Советская, дом 6.

В программе — традиционные угощения, включая блины с различными начинками, активные игры и конкурсы, а также музыкальное сопровождение с народными и современными композициями. Завершится праздник сжиганием чучела Масленицы.

Организаторы рекомендуют взять с собой социальные карты. Гостей ждут яркие эмоции и возможность принять участие в старинных русских традициях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.