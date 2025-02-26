Масленичные гуляния стартовали в Балашихе

сегодня в 06:48

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с жителями, учащимися школы № 6 и творческими коллективами Сельского центра культуры и досуга «Рассвет» открыли масленичные гуляния в Балашихе, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На левом берегу Саввинского пруда царило настоящее весеннее настроение: хороводы, песни, танцы, загадки и, конечно же, вкуснейшие блины со сгущенным молоком.

Тарас Ефимов поздравил горожан с началом весны, пожелал здоровья, мира и тепла в каждый дом. Особые слова благодарности он адресовал нашим военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, пожелав им скорейшего возвращения домой с победой.

Депутат также выразил признательность директору СЦКиД «Рассвет» Ольге Шитиковой и ее команде за отличную организацию этого замечательного мероприятия — это уже пятая Масленица на левом берегу Саввинского пруда.

В ближайшие выходные жителей Балашихи ждут масштабные праздничные гуляния с концертами, конкурсами и угощениями. Теплая погода — отличный повод провести время с семьей и друзьями на свежем воздухе.

Мероприятие прошло в рамках партпроекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» и стало символом единства и радости для всех присутствующих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.