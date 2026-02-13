Масленичные гуляния состоятся 22 февраля в Лазутинском парке Одинцово

Праздничные мероприятия в Лазутинском парке начнутся 22 февраля. Для посетителей подготовили кукольные спектакли «Петрушкин балаганчик» и «Масленица», которые будут представлены в формате ярмарочного театра с колоритными героями и юмором.

На площадке выступит казачий хор, а шоу-балет «Фестиваль» добавит зрелищности и динамики празднику. Сказочные персонажи, такие как Баба Яга, Емеля и Иван-дурак, проведут для гостей игры и конкурсы. Желающие смогут сделать памятные фотографии со Змеем Горынычем.

Для развлечения гостей организуют надувной тир, родео и уличные версии настольных игр. В парке будет работать чайная зона для отдыха. Ходулисты и зазывалы создадут атмосферу веселья и ожидания весны. Вход на мероприятие свободный. Возрастных ограничений нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.