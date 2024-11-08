Маскировочные сети отправят из Балашихи бойцам в зону СВО

Очередную партию гуманитарного груза передали жене мобилизованного из Балашихи председатель Общественной палаты округа, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» Елена Жарова и активисты организации.

В гумпомощь также вошли продукты, средства личной гигиены, медикаменты и письма поддержки от юных жителей города. В ближайшее время груз из Балашихи доставят военным.

«Мы отправляем очередную партию гумпомощи нашим ребятам в зону СВО и приграничные районы. Традиционно участие принимают наши волонтёры. Они занимаются сбором, сортировкой и отправкой грузов с начала специальной военной операции. Сегодня мы отгрузили маскировочные сети наших „Пчёлок“ и сладости для ребят, лекарства. Ну и самое важное — это письма наших школьников со словами поддержки и благодарности за их нелёгкий труд и за то, что мы спим под мирным небом», — рассказала председатель Общественной палаты округа, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» Елена Жарова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.