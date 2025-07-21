Маскировочные сети для бойцов СВО отправили из Балашихи

Передача гуманитарной помощи и маскировочных сетей бойцам, участвующим в специальной военной операции, прошла в Серафимовском храме города Балашихи в день празднования Казанской иконы Божией Матери. Мероприятие прошло при участии Героя России, руководителя местной ассоциации ветеранов СВО Ивана Клещерева и руководителя Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елены Жаровой. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед началом передачи настоятель храма, отец Евгений, провел совместный молебен. К участию в мероприятии присоединились активисты волонтерской группы «Сетевые пчелки Балашихи» и жители города.

«Цех по плетению сетей в нашем храме работает с сентября 2024 года. Наши прихожанки каждый день плетут маскировочные сети с любовью и молитвой – это реальная помощь бойцам. В день праздника Казанской иконы Божией Матери мы передали очередную партию – это наш духовный и человеческий долг», – подчеркнул отец Евгений.

В рамках акции была передана гуманитарная помощь, включая маскировочные сети, изготовленные вручную в специально оборудованном помещении при храме.

«Это жизненно важная помощь, особенно в условиях активного применения беспилотных летательных аппаратов. Маскировка спасает и людей, и технику. Сегодня была загружена полная машина – не менее четырех крупных сетей. Далее груз будет направлен в зону боевых действий, в том числе на Херсонское направление», – отметил Иван Клещерев.

С особой теплотой о своей работе и вкладе в общее дело рассказала Наталья Мясова – мама мобилизованного участника СВО, проходящего службу с осени 2022 года. С начала 2024 года Наталья ежедневно приходит в храм, чтобы вместе с другими женщинами вручную плести маскировочные сети.

«Я горжусь своим сыном, горжусь всеми нашими бойцами. Мы приходим сюда каждый день, по несколько часов, плетем сети с душой, с молитвой, с надеждой, что это поможет сохранить жизни. Благодарю настоятеля отца Евгения, Елену Михайловну и Общественную палату за организацию, внимание и поддержку», – рассказала Наталья Мясова.

Жители Балашихи регулярно объединяются ради помощи тем, кто защищает Родину. Поддержка со стороны горожан остается важнейшим ресурсом, укрепляющим моральный дух бойцов и их уверенность в надежном тылу.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.

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