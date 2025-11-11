Маски и массажеры: врач рассказала о домашних бьюти-процедурах

Дерматовенеролог и врач-косметолог Татьяна Баллирано заявила, что многие эффективные процедуры для тонизирования, омоложения и очищения кожи можно делать в домашних условиях, сообщает «Вечерняя Москва».

«Эти процедуры помогут сделать маски. Их можно или покупать готовыми, или делать самим. Хорошим вариантом может стать глиняная маска из практически любой аптеки. Она стоит недорого и дает хороший очищающий эффект», — сказала эксперт.

По ее словам, сегодня особенно популярна корейская косметика: пенки, кремы, гели для умывания, а чтобы сократить усилия, можно просто использовать маски из порошка глины, которые можно найти почти в каждой аптеке.

Кроме того, маску для лица можно сделать из меда, желтка и оливкового масла. Ее стоит нанести на 10 минут и смыть, предварительно убедившись, что у вас нет аллергии на мед.

Еще одно ноу-хау — это домашний антицеллюлитный массажер: он помогает разогнать кровь и снять отеки.

