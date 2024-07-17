Маск решил перенести штаб-квартиры X и SpaceX из-за ЛГБТ*-закона в Калифорнии

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Илон Маск намерен перенести штаб-квартиры X и SpaceX из Калифорнии в Техас

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что перенесет штаб-квартиры компании SpaceX и соцсети Х из Калифорнии в Техас. По его словам, решение связано с принятием в Калифорнии закона об ЛГБТ*, пишет Baza .

«Это последняя капля. Из-за этого и предыдущих законов, которые атакуют не только семьи, но и компании, SpaceX перенесет штаб-квартиру из Хоторна в Техас», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, согласно которому администрации школ не должны сообщать родителям о том, что их дети решили сменить свою гендерную идентификацию.

По словам Маска, из-за этого закона многие семьи захотят уехать из Калифорнии.

Ранее бизнесмен после предвыборных дебатов между президентом США Джо Байденом и бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом отметил, что Соединенными Штатами никто не управляет.

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