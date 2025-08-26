Машиностроители Подмосковья обсудили цифровую трансформацию отрасли

Сбер провел в Московской области круглый стол, объединивший ключевых игроков из сферы промышленности и машиностроения, передает пресс-служба банка.

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы технологической трансформации и повышения эффективности производственных процессов, а также рассмотрели современные решения, направленные на повышение конкуренторентоспособности машиностроительного сегмента.

Ключевыми темами встречи стали внедрение AI-алгоритмов в бизнес-процессы и подбор персонала, забота о здоровье и безопасности сотрудников. Особое внимание было уделено практическим кейсам цифровизации: контролю ручных операций на производственных площадках, использованию бизнес-аналитики для стратегического планирования и внедрению программ поддержки благополучия сотрудников.

«Внедрение AI-алгоритмов и автоматизация процессов — это не просто тренд, а необходимое условие для повышения конкурентоспособности и устойчивого развития сегмента машиностроения. Сбер видит свою задачу в том, чтобы предоставлять отраслевым компаниям не только финансовые услуги, акомплексные решения и инновационные технологии, адаптированные под специфику бизнеса наших клиентов и позволяющие им достигать всестратегические задачи», — управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.