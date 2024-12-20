Маша, Лучик и Звездочка: малайские медвежата из зоопарка Москвы получили имена

Глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что в рамках проекта «Активный гражданин» жители Москвы выбрали имена для трех малайских медвежат в Московском зоопарке. Их назвали Маша, Лучик и Звездочка. Эти имена были официально объявлены на портале мэра столицы, сообщает «Царьград» .

«Менее чем за месяц в голосовании приняли участие более 230 тыс. москвичей», — отметил Фурсин.

Первая самка, названная Машей, была привезена в зоопарк в конце августа, когда ей было всего 5 месяцев. Сейчас она весит уже более 21 кг и недавно переселилась в специально оборудованный вольер, оформленный в стиле тропического леса. Там для нее созданы все условия: качели, подвесные игрушки и различные конструкции для активных игр.

Вскоре к Маше присоединятся еще два медвежонка: один самец, названный Лучиком, проявляет активность и интерес к людям, в то время как самка по имени Звездочка более застенчива и предпочитает уединенные места для игр.

Вольер, в котором будут находиться медвежата, позволит им активно развлекаться и адаптироваться к новому месту, а также даст возможность посетителям наблюдать за их поведением.