Mash: русскую собаку Ириску отменили на европейском «Оскаре»

Россиянка Ирина и ее собака по кличке Ириска хотели поучаствовать в европейском собачьем «Оскаре». Однако им отказали из-за гражданства РФ, сообщает Mash .

Ириска — телезвезда с собственной страницей на «Кинопоиске». Собака снималась в отечественной ленте «Операция „Холодно“», сыграв полицейского пса.

Ее владелица Ирина вдохновилась тем, что пес из фильма «Дэдпул и Росомаха» был номинирован на собачий «Оскар». Россиянка тоже решила подать заявку на конкурс. Ее приняли.

Однако через некоторое время Ирине и ее домашнему питомцу пришел отказ. Организаторы конкурса заявили, что он вызван «ситуацией в мире», из-за чего российская собака Ириска не может быть допущена к участию.

Отмечается, что два года назад украинский пес Патрон получил эту же награду в Каннах.