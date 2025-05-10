Mash: подмосковную звезду TikTok хотят отчислить из школы за брейк-данс

Брейкера из Подмосковья хотят отчислить из школы из-за его блога с танцами в TikTok. На своих видео десятиклассник собирает тысячи просмотров и положительные комментарии, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как подросток крутится на голове в коридоре школы, а затем танцует брейк в актовом зале перед учениками младших классов.

Директору учебного заведения на Гошу пожаловалась классная руководительница. По ее мнению, снимать видео с брейк-дансом в школе — непозволительно и позорно. На встрече с родителями школьника у директора преподаватель предложила отчислить Гошу.

Учительница рассказала, что засветившиеся в видео преподаватели школы намерены обратиться в суд, а после майских праздников к семье заглянет участковый.